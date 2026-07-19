Це у них в ДНК: Роналдо визначив фаворита у фіналі ЧС-2026

Колишній форвард збірної Бразилії та дворазовий чемпіон світу Роналдо не має сумнівів, що Іспанія переможе Аргентину в фіналі цьогорічного мундіалю.

Його слова передає AS.

"Іспанія виграє, і з легкістю. Вони були фаворитами разом із Францією. Іспанія грає у футбол чудово. Це у них в ДНК. Вони грають у це вже багато років, починаючи з дитинства".

Ексгравець мадридського Реала та каталонської Барселони похвалив команду Ліонеля Скалоні за бойовий дух, який команда продемонструвала протягом турніру, але цього, на думку бразильця, не вистачить для того, щоб переламати злагоджену гру "Фурії Рохи".

"У них була дуже гарна історія на цьому чемпіонаті світу. Збірна Аргентини демонструє дух самопереборення та бойовий дух – це дуже гарно, але Іспанія грає дуже злагоджено. Вона знає, що потрібно робити в кожну мить".

Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня на арені "Мідоулендс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).

Також зауважимо, що напередодні центрбек "Фурії Рохи" Емерік Лапорт зазначив, що одним із вирішальних факторів цього матчу може стати суддівство, зважаючи на скандали навколо арбітражу ігор "Альбіселесте" на попередніх стадіях цього мундіалю.

Додамо, що нещодавно екскапітан лондонського Челсі Джон Террі розкрив, кого вважає фаворитом у цьому протистоянні. А легендарний тренер Вісенте дель Боске дав пораду збірній Іспанії, щоб вона не недооцінювала аргентинців.