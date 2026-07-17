Алонсо розповів, кого вважає "раціональним" фаворитом у фіналі ЧС-2026
Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо заявив, що раціонально можна вважати збірну Іспанії фаворитом у фіналі чемпіонату світу-2026, проте відзначив вольову складову у грі національної команди Аргентини.
Його слова передає COPE.
"Раціонально, якщо подумати, розум може підказати, що це Іспанія, яка є фаворитом, але емоційно, серцем, все дуже рівно, боротьба буде запеклою.
Ми бачили, як Аргентина реагувала у несприятливих ситуаціях, і аргентинська команда має серце".
Також іспанський фахівець висловив свої думки щодо капітана "Альбіселесте" Ліонеля Мессі, підкресливши, що він перевершив всі очікування своєю грою на мундіалі.
"Чесно кажучи, він грає краще, ніж ми всі очікували, на мою думку. Він виглядає бадьорим. Він відіграє дуже, дуже вирішальну роль, грає дуже розумно".
Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня, стартовий свисток пролунає о 00:00 (за київським часом).
Зауважимо, Білий дім підтвердив, що цю зустріч відвідає президент США Дональд Трамп. Водночас лівий захисник національної команди Іспанії та мадридського Реала Марк Кукурелья заявив, що завершить кар'єру в збірній у разі перемоги на чемпіонаті світу-2026.