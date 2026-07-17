Алонсо розповів, кого вважає "раціональним" фаворитом у фіналі ЧС-2026

Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо заявив, що раціонально можна вважати збірну Іспанії фаворитом у фіналі чемпіонату світу-2026, проте відзначив вольову складову у грі національної команди Аргентини.

Його слова передає COPE.

"Раціонально, якщо подумати, розум може підказати, що це Іспанія, яка є фаворитом, але емоційно, серцем, все дуже рівно, боротьба буде запеклою.

Ми бачили, як Аргентина реагувала у несприятливих ситуаціях, і аргентинська команда має серце".