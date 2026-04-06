Легендарний володар Золотого м'яча зробив Сабалєнці і її нареченому особливий подарунок

Скандально відома білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка отримала несподіваний презент від легенди футболу.

Перша ракетка світу разом зі своїм нареченим Георгіосом Франгулісом отримала у подарунок ексклюзивні футболки збірної Бразилії з автографами легендарного Роналдо – дворазового володаря Золотого м'яча.

Сабалєнка одразу ж поділилася "радісною новиною" у соцмережах, демонструючи подарунок підписникам.

Нагадаємо, напередодні білоруська тенісистка оголосила про заручини зі своїм бойфрендом – бразильським гонщиком і підприємцем.

Читайте також : Фото блог Сабалєнка дружить з диктатором Лукашенком, провокувала українок і довго мовчала про війну

Що стосується спортивної складової, то у 2025-му році Аріна та її команда потрапили у гучний скандал, імітувавши сечовипускання на тарілку, яка традиційно вручається срібному призеру Australian Open.

Напередодні ж Сабалєнка виявила зневагу до Еліни Світоліної, пославши першу ракетку України після перемоги у півфіналі турніру.