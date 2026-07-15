Легенда Бразилії раптово звернувся до Неймара після заяви про закінчення кар'єри у збірній

Колишній форвард збірної Бразилії та дворазовий чемпіон світу Роландо звернувся до Неймара після його заяви про закінчення міжнародної кар'єри.

Його слова передає TNT Sports Brasil.

Таке рішення він прийняв після вильоту "селесао" від Норвегії з 1/8 фіналу ЧС-2026 (поразка 1:2). Роналдо попросив 34-річного футболіста не поспішати із цим рішенням, яке він, на його думку, ухвалив на емоціях.

"Не вимагай від себе нічого і не приймай жодних рішень зараз. У цьому немає потреби", – заявив Роналдо.

Також легендарний бразилець пригадав Неймару те, що він приїхав на поточний Мундіаль після тривалого відновлення від ушкоджень.

"Він приїхав на цей чемпіонат світу через самопожертву. Не можна забувати, що перед цим у нього було два роки важких травм. Він знову набере ритм, зіграє 10-15 матчів поспіль, почне забивати голи і поверне впевненість", — зазначив ексфорвард.

Він переконаний, що технічний рівень у Неймара нікуди не зник, тоді як 34-річному футболісту потрібно лише підтягнути фізичні кондиції, щоб знову вирішувати долю поєдинків.

Зазначимо, що Неймар у складі національної команди провів 130 матчів, в яких відзначився 80 м'ячами та 59 асистами. За обома показниками він є рекордсменом "селесао".

На прощальному для себе чемпіонаті світу вінгер двічі виходив на футбольне поле та навіть забив гол із пенальті у ворота Норвегії на останніх секундах тієї програної зустрічі 1/8 фіналу турніру. У цій грі Неймар повторив рекорд Пеле на ЧС.