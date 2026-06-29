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Роналдо розповів, що був вимушений вигнати з роздягальні Зідана після чвертьфіналу ЧС-2006

Микола Літвінов — 29 червня 2026, 10:52
Роналдо розповів, що був вимушений вигнати з роздягальні Зідана після чвертьфіналу ЧС-2006
Роналдо
Getty Images

Екснападник збірної Бразилії Роналдо розповів, що попросив свого одноклубника та півзахисника національної команди Франції Зінедіна Зідана вийти з роздягальні після поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу-2006.

Його слова передає Marca.

Зазнавши програшу від "Ле Бле" 0:1 бразильці завершили свій шлях на тогорічному мундіалі. Після гри до роздягальні "Селесао" зайшов Зідан, щоб обмінятися футболками, проте Роналдо, попри дружбу, вимушений був попросити француза покинути кімнату.

"Ми були друзями й залишаємося ними. Він зайшов до нашої роздягальні, але атмосфера там була жахлива. Багато гравців плакали. Я привітав його, але сказав, що це не найкращий момент для обміну футболками, і попросив його піти".

Нагадаємо, що Роналдо та Зідан провели разом чотири сезони у складі мадридського Реала (з 2002/03 до 2005/06), у яких відіграли 143 матчі в одній команді та удвох створили 31 гол.

Додамо, що напередодні бразильський експанадник висловився про нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який на цьогорічній світовій першості став найкращим бомбардиром в історії турніру.

Зінедін Зідан Роналдо ЧС-2006

Роналдо

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