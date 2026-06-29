Це головні суперники Бразилії в боротьбі за титул: Роналдо назвав фаворитів ЧС-2026

Колишній форвард збірної Бразилії Роналдо висловився про головних фаворитів чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає L'Équipe.

Легендарний футболіст вірить, що "селесао" можуть здобути титул. Також він виділив чотири національні команди, які є їхніми найнебезпечнішими конкурентами.

"Франція, Іспанія та Аргентина демонструють дуже хороший футбол, вони дуже конкурентоспроможні, та й Німеччина завжди небезпечна. Це головні суперники Бразилії в боротьбі за титул", – сказав Роналдо.

Бразилець окремо віддав належне Карло Анчелотті. Він вважає, що велику роль у чемпіонстві може зіграти тренер:

"Я цілком довіряю його професіоналізму та вмінню створювати потрібну атмосферу в команді. Він тонко відчуває футбол і впевнено діє в стресових ситуаціях. На сьогодні не бачу нікого, хто б краще за нього підходив на посаду головного тренера збірної Бразилії. Чи вірю я в перемогу на турнірі? Так, вірю. Сьогодні саме тренерська робота нерідко стає тим самим фактором, який відрізняє одні команди від інших. У складі є як досвідчені футболісти, які давно підтвердили свій рівень на міжнародній арені, так і перспективні молоді гравці. Анчелотті чудово знає, як розкривати потенціал зірок, надихати колектив і зберігати в команді внутрішню рівновагу. Саме цього Бразилії бракувало – тиск через тривалу перерву без перемог на чемпіонатах світу ставав дедалі відчутнішим. Але старт цьогорічного Мундіалю виявився обнадійливим".

Зазначимо, що в 1/16 фіналу збірна Бразилії зіграє з Японією. Матч відбудеться 29 червня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Напередодні свого фаворита чемпіонату світу назвав також Златан Ібрагімович. Він виділив європейську збірну.