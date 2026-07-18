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Багато, що залежатиме від суддівства: захисник збірної Іспанії – про фінал ЧС-2026

Денис Іваненко — 18 липня 2026, 08:42
Багато, що залежатиме від суддівства: захисник збірної Іспанії – про фінал ЧС-2026
Емерік Лапорт
Getty Images

Центральний захисник збірної Іспанії Емерік Лапорт висловився про матч проти Аргентини у фіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Marca.

Він підняв тему суддівства в майбутньому поєдинку. Футболіст заявив, що арбітри занадто багато дозволяли "альбіселесте" протягом турніру, озвучивши свої побажання стосовно роботи рефері:

"Мене зовсім не турбує агресивність на футбольному полі. Якщо вона в межах правил і арбітр виконує свою роботу, у мене немає жодних проблем із цим. Правда в тому, що в останніх матчах ми бачили речі, які нас дуже здивували, дії, на які закривають очі. Особливо це стосується Аргентини, після дій якої залишається багато слідів. У футболі такого не повинно бути, тим більше на таких великих турнірах, тому що це може вибити з рівноваги та розлютити.

Це частина роботи арбітра – контролювати подібні речі, щоб вони не давали нікому переваги. Якщо один чи два гравці зможуть робити щось подібне, матч перетвориться на повний хаос. З самого початку турніру ми були досить благородною командою в цьому сенсі. Ми не б'ємо суперника та не порушуємо правила по-дурному. І я вважаю, що саме так ми повинні діяти й у цьому матчі. Але так, багато що залежатиме від суддівства".

Зазначимо, що фінал чемпіонату світу відбудеться 19 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у півфіналі Іспанія здолала Францію (2:0), а Аргентина здобула вольову перемогу над Англією (2:1). У майбутньому протистоянні букмекери вважають фаворитом "Фурію Роху".

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