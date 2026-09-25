Я зробив усе, що міг: Скалоні пояснив повернення Мессі у збірну Аргентини заради прощального матчу

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні заявив, що зробив від себе все можливе, аби зірковий нападник Ліонель Мессі повернувся до команди для проведення прощального матчу.

Його слова передає Reuters.

"Я вважаю, що такий гравець, як він, заслуговує на це. Особисто я зробив усе, що міг, бо хотів бути присутнім на його прощальному матчі. Оскільки я не знаю, чи буду тут пізніше, ми доклали максимум зусиль, щоб він зміг взяти участь у цьому матчі".

Скалоні зауважив, що восьмиразовому володарю Золотого м'яча було важко повернутися до національної команди після останніх подій у його житті. Утім, він також зазначив, що слушний момент для того, аби висловити шану Мессі, настав саме зараз, оскільки потім він не зможе демонструвати свою магію на футбольному полі.

"Ми знали, через що йому довелося пройти, і, попри це, він проявив бажання та доклав зусиль, щоб приїхати й мати змогу попрощатися зі своїми людьми, з тими, хто його так сильно любить. Якщо ми маємо віддати йому шану, то маємо зробити це саме зараз. З ним це ніколи не закінчиться, але згодом магія, можливо, вже не буде такою самою".

Зауважимо, що Мессі разом зі збірною Аргентини дійшов до фіналу чемпіонату світу-2026, де поступився Іспанії (0:1). Згодом стало відомо про смерть батька зіркового футболіста.

Наприкінці серпня цього року Мессі оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Зрештою 39-річного футболіста викликали на товариський збір національної команди, щоб він провів свій прощальний матч у футболці "Альбіселесте".

Як зазначається, Мессі доєднається до команди у поєдинку проти Беніну 6 жовтня. Гра стартує о 2:00 за київським часом.

Напередодні Енцо Фернандес висловився про відхід Мессі зі збірної.

Зауважимо, що Мессі є найкращим бомбардиром та асистентом "Альбіселесте" в історії. У 207 поєдинках він забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.