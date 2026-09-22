Футболка на все життя: Мессі показав особливу форму на свій останній матч за збірну Аргентини

Ліонель Мессі показав футболку, в якій планує провести свій останній матч за збірну Аргентини. Для 39-річного легендарного форварда цей комплект матиме особливе значення, адже він стане символом завершення неймовірної міжнародної кар'єри, яка триває вже понад два десятиліття.

Спеціально до цієї події технічний спонсор збірної Аргентини підготував особливий дизайн форми. Найпомітнішою деталлю став культовий 10-й номер на спині, виконаний у насиченому золотому кольорі. Він розташований у центрі сонця аргентинського прапора, яке напівпрозоро просвічується крізь тканину.

Сам Мессі презентував форму лише кількома словами, але вони чудово передають значення майбутньої події:

"Останній матч… Футболка на все життя".

Нагадаємо, останній поєдинок за "альбіселесте" Мессі планує провести 6 жовтня в Буенос-Айресі. Аргентина зіграє товариський матч проти Беніну, який має стати офіційною крапкою в міжнародній кар'єрі одного з найвеличніших футболістів в історії.

31 серпня Ліонель оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. У складі "альбіселесте" нападник провів 207 матчів, у яких забив 125 голів і віддав 68 асистів.

Мессі дебютував за збірну Аргентини у 2005 році. За цей час він провів 207 матчів, забив 125 голів і віддав 68 результативних передач. Разом із національною командою він виграв золото Олімпіади-2008, двічі ставав володарем Кубка Америки – у 2021 та 2024 роках – а головним тріумфом став чемпіонський титул на ЧС-2022.