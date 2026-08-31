Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини

Олексій Мурзак — 31 серпня 2026, 18:17
Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини
Ліонель Мессі
Getty Images

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" та чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.

Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм.

"Через стільки часу після фіналу чемпіонату світу і після довгих роздумів я хочу сказати всім, що йду з національної збірної. Це було хворобливе рішення, і воно досі болить глибоко всередині мене, але я розумію, що зараз підходящий момент", – написав Мессі.

Мессі 39 років, він є найкращим бомбардиром в історії чемпіонату Іспанії, Барселони та збірної Аргентини. Нападник також є єдиним в історії восьмиразовим володарем "Золотого м'яча".

Новина доповнюється...

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу

Ліонель Мессі

Інтер Маямі знищив клуб Синчука завдяки хеттрику Мессі
Гол Мессі не допоміг: Інтер Маямі зазнав четвертої поразки в сезоні МЛС
Мессі оштрафували за удар по потилиці суперника
Син Мессі виграв турнір із дитячою командою Інтера Маямі, ставши найкращим бомбардиром
Мессі не забив пенальті: Інтер Маямі розгромно поступився Нешвіллу

Останні новини