Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" та чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.

Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм.

"Через стільки часу після фіналу чемпіонату світу і після довгих роздумів я хочу сказати всім, що йду з національної збірної. Це було хворобливе рішення, і воно досі болить глибоко всередині мене, але я розумію, що зараз підходящий момент", – написав Мессі.

Мессі 39 років, він є найкращим бомбардиром в історії чемпіонату Іспанії, Барселони та збірної Аргентини. Нападник також є єдиним в історії восьмиразовим володарем "Золотого м'яча".

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