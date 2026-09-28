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Черговий шедевр і наближення до рекорду: Мессі забив 931-й гол у кар'єрі

Денис Іваненко — 28 вересня 2026, 09:12
Черговий шедевр і наближення до рекорду: Мессі забив 931-й гол у кар'єрі
Ліонель Мессі
Getty Images

У ніч із 27 на 28 вересня Ліонель Мессі відзначився 931-м голом у професійній кар'єрі.

Капітан Інтер Маямі забив зі штрафного у виїзному матчі МЛС проти Коламбус Крю. Він реалізував стандарт на 33-й хвилині зустрічі.

Аргентинець наважився на удар із гострого куту майже біля кутового прапорця. Він закинув м'яч за комірець голкіперу.

Зазначимо, що цей гол став 76-м для Ліонеля зі штрафних ударів. Рекорд утримує Марселіньйо Каріока – 78.

Врешті-решт гра завершилась із рахунком 2:1 на користь господарів. Після цього матчу вони піднялись на 12-ту сходинку турнірної таблиці Східної конференції, а "чаплі" залишились на третій.

Зазначимо, що напередодні Мессі отримав виклик до збірної Аргентини. Це буде для нього останній збір з "альбіселесте", він проведе прощальні поєдинки за національну команду.

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