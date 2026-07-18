Людство такого ще не бачило: Інфантіно разом із Трампом назвали ЧС-2026 найвизначнішою подією в історії

Президент ФІФА Джанні Інфантіно на спільній пресконференції з президентом США Дональдом Трампом подякував адміністрації Білого дому за організацію чемпіонату світу-2026, зазначивши, що цьогорічний мундіаль став однією із найвизначніших подій в історії людства.

Його слова передає Sky News.

"Ваша адміністрація, кожна людина в Білому домі, в уряді, у містах, у штатах – скрізь – зробила свій внесок у створення цієї безпечної, надійної та радісної атмосфери, якої світ ще ніколи не бачив. Це не просто був і не просто є найкращий чемпіонат світу з футболу всіх часів. Це найвизначніша людська, соціальна та культурна подія, яку людство коли-небудь бачило й переживало".

Трамп зі свого боку подякував очільнику Міжнародної федерації футболу за "неймовірну роботу" та погодився з його словами про значущість цієї світової першості.

"Такого, як він, немає нікого. Це, мабуть, найуспішніша спортивна подія в історії світу", – додав він.

Нагадаємо, що напередодні понад 200 асоціацій-членів ФІФА підтримали переобрання Інфантіно президентом Міжнародної федерації футболу на четвертий термін, попри занепокоєння через ситуацію зі скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Водночас стало відомо, що в УЄФА хочуть змістити Інфантіно з посади президента.