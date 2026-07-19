Трамп: Прогноз на фінал? Важко ставити проти Мессі

Президент США Дональд Трамп поділився своєю думкою щодо того, хто переможе у фіналі чемпіонату світу 2026 року.

Слова політика наводить The Touchline.

"Я би сказав, що важко ставити проти Мессі. Я бачив його пас (у 1/2 фіналу проти Англії, – прим.), він був просто ідеальним. Якби це була страйк-зона у бейсболі, то я би сказав, що м'яч потрапив саме туди, куди і було потрібно", – заявив 45-й і 47-й президент США.

Раніше Трамп розкритикував захисну тактику головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля у півфінальному матчі проти Аргентини (1:2).

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2026 Іспанія – Аргентина відбудеться у неділю, 19 липня, в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі, США). Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Трамп планує бути присутнім на матчі.