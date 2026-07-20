Збірна Аргентини встановила ганебне "досягнення" у фіналах чемпіонатів світу

Збірна Аргентини з футболу не завдала жодного удару по воротах в основний час фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Про це інформує OptaJoe.

Вона увійшла в історію Мундіалю із цією неприємною нульовою статистикою. Попри такий невтішний виступ, Мессі став найвіковішим польовим гравцем, який зіграв у фіналі Мундіалю.

Ще напередодні вирішального поєдинку Ліонель Мессі запевняв, що, як би не склався фінал ЧС-2026, його команда вже написала свою історію.

Цікаво, що у першому таймі команди на обох завдали лише трьох ударів по воротах, усі були у виконанні іспанців. Це найнижчий показник у фіналах чемпіонатів світу в історії з моменту, відколи ведеться такого роду статистика (з 1966 року).

Відзначимо, що основний час закінчився нульовою мировою. Уболівальники побачили перший гол у зустрічі лише на 106-й хвилині. Його автором став іспанець Ферран Торрес. Матч ще триває.