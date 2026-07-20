Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна Аргентини встановила ганебне "досягнення" у фіналах чемпіонатів світу

Софія Кулай — 20 липня 2026, 00:51
Збірна Аргентини встановила ганебне досягнення у фіналах чемпіонатів світу
Ліонель Мессі
Getty Images

Збірна Аргентини з футболу не завдала жодного удару по воротах в основний час фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Про це інформує OptaJoe.

Вона увійшла в історію Мундіалю із цією неприємною нульовою статистикою. Попри такий невтішний виступ, Мессі став найвіковішим польовим гравцем, який зіграв у фіналі Мундіалю.

Ще напередодні вирішального поєдинку Ліонель Мессі запевняв, що, як би не склався фінал ЧС-2026, його команда вже написала свою історію.

Цікаво, що у першому таймі команди на обох завдали лише трьох ударів по воротах, усі були у виконанні іспанців. Це найнижчий показник у фіналах чемпіонатів світу в історії з моменту, відколи ведеться такого роду статистика (з 1966 року).

Відзначимо, що основний час закінчився нульовою мировою. Уболівальники побачили перший гол у зустрічі лише на 106-й хвилині. Його автором став іспанець Ферран Торрес. Матч ще триває.

Читайте також :
Відео Усик зустрівся з легендою збірної Іспанії під час фіналу ЧС-2026
Збірна Іспанії з футболу Збірна Аргентини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Усик зустрівся з легендою збірної Іспанії під час фіналу ЧС-2026
Перший серед гравців до 20 років: Ямал встановив черговий рекорд на ЧС
Іспанія і Аргентина завдали найменшої кількості ударів за перший тайм в історії фіналів ЧС
Трампу принесли головний трофей ЧС-2026 прямо у VIP-ложу, де він зміг його "помацати" ще до завершення фіналу
Мессі став найвіковішим польовим гравцем, який зіграв у фіналі чемпіонату світу

Останні новини