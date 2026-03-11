Родріго зірвав свій трансфер у провальний клуб АПЛ

Бразильський вінгер мадридського Реала Родріго був у сфері інтересів англійського Тоттенгема.

Про це інформує Ніколо Скіра.

За інформацією інсайдера, клуб АПЛ вже навіть розпочав вести перемовини щодо можливого трансферу бразильця, але розрив передньої хрестоподібної зв'язки та латерального меніска змінили плани 25-річного футболіста.

Раніше повідомлялось, що Родріго вирішив продовжити виступи за мадридський гранд, за який грає з літа 2019-го. Від моменту переходу з Сантоса вінгер провів у футболці "вершкових" 297 ігор (71 гол і 57 асистів).

Атакувальний гравець має чинний контракт із "Королівським клубом" до кінця червня 2028-го.

Відзначимо, що бразилець орієнтовно залишатиметься поза футболом близько десяти місяців. Після чого стало відомо, що бразилець грав із частковим розривом ще з 2023 року. Зазначимо, що у нинішньому сезоні Родріго провів 27 матчів за Реал. У них він забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що каталонська Барселона націлилась на центрального захисника Тоттенгема Міккі ван де Вена, а також Лука Вушкович, який виступає в оренді за німецький Гамбург.