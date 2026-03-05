Родріго визначився з майбутнім після страшної травми: чи планує залишати Реал

Бразильський вінгер Родріго змінив свої плани щодо клубної кар'єри після травми коліна.

Про це повідомляє ESPN Brasil.

Футболіст збирався залишити Реал у літнє трансферне вікно. Проте через розрив передньої хрестоподібної зв'язки та латерального меніска він вирішив поки не робити цього.

Очікується, що бразилець залишатиметься поза футболом близько десяти місяців. Після завершення реабілітації наразі він планує продовжити кар'єру в мадридському клубі.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Родріго провів 27 матчів у складі "вершкових". У них він забив три голи та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що наступний поєдинок "вершкові" проведуть 6 березня проти Сельти. Наразі в них переповнений лазарет. Зокрема, через травму не зіграють також Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем.