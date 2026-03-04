Українська правда
Барселона націлилася на результативного захисника Тоттенгема

Микола Літвінов — 4 березня 2026, 14:00
Барселона націлилася на результативного захисника Тоттенгема
Мікі ван де Вен
Барселона проявляє інтерес до 24-річного нідерландського захисника Тоттенгема Міккі ван де Вена.

Про це повідомляє Diario Sport.

Нідерландець розчарований кризою в лондонському клубі та готовий покинути Англію вже цього літа, надаючи абсолютний пріоритет переходу до Барселони. Хоча його контракт із Тоттенгемом розрахований аж до 30 червня 2029 року, очікується, що бажання самого гравця полегшить процес переговорів.

Зауважимо, що до табору лондонців ван де Вен перебрався влітку 2023 року – тоді Тоттенгем заплатив німецькому Вольфсбургу за його трансфер 40 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

У поточному сезоні оборонець у 37 матчах в усіх турнірах забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу. Поточна трансферна вартість ван де Вена становить 65 мільйонів євро, однак "блаугранос" сподівається знизити ціну.

Нагадаємо, що нещодавні Міккі ледь не побився з фанатом власного клубу після поразки від Борнмута (2:3) у 21-му турі АПЛ.

