Барселона "поклала око" на одного з найперспективніших захисників світу

19-річний центральний захисник Лука Вушкович привернув увагу каталонської Барселони.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Провідний журналіст видання Sky Sports розповів, що сторони вже контактували щодо можливого трансферу. У придбанні хорвата зацікавлений сам головний тренер "блаугранас" Гансі Флік.

Не виключено, що влітку 2026-го Вушкович змінить клубну прописку.

Наразі центрбек виступає в оренді за німецький Гамбург, яка розрахована до кінця поточного сезону-2025/26. Водночас клуб Бундесліги не проти вдруге поспіль орендувати Вушковича, контракт якого належить англійському Тоттенгему (до 30 червня 2030-го).

Оборонець збірної Хорватії (2 гри) вже провів за свою нинішню команду 23 матчі, у яких відзначився 4 голами. Гамбург після 24-х турів посідає 11-те місце у турнірній таблиці німецької першості, маючи у своєму активі 26 балів.

Раніше повідомлялось, що Барселона націлилась на іншого центрального захисника Тоттенгема Міккі ван де Вена.

Водночас була інформація, що каталонці можуть втратити головного тренера. Флік готовий достроково покинути "блаугранас", якщо Жоан Лапорта не переможе на президентських виборах.