Родрі відмовив трьом елітним клубам Європи, оскільки хоче виступати лише в Реалі – ЗМІ

Опорний півзахисник збірної Іспанії Родрі націлений на перехід до мадридського Реала та не приймає пропозиції з інших елітних клубів Європи.

Про це повідомляє Diario AS.

Як зазначається, в останні дні в боротьбу за трансфер гравця вступила каталонська Барселона, проте футболіст не бажає відкидати через неї можливість виступати у складі "вершкових".

Це ж стосується й французького ПСЖ та німецької Баварії, які вже відхилили свої пропозиції щодо гравця.

Нагадаємо, що Родрі разом зі збірною Іспанії виграв цьогорічний чемпіонат світу. За підсумками турніру його визнали найкращим гравцем світової першості.

Окрім цього, іспанець став третім футболістом в історії, який зумів тріумфувати на мундіалі, чемпіонаті Європи та стати власником "Золотого м'яча".

У сезоні-25/26 хавбек провів на клубному рівні 33 матчі, у яких забив 2 м'ячі. Значну частину кампанії він пропустив через травми.

Додамо, напередодні стало відомо, що Родрі погодився перейти до мадридського Реала, проте переговори між клубами щодо цього трансферу ще не відбулися.