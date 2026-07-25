Реал узгодив контракт з лідером Манчестер Сіті

Мадридський Реал узгодив умови особистого контракту з півзахисником збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Наразі 30-річний іспанець чекає, поки клуби домовляться між собою.

Раніше повідомлялося, що Реал працює над трансфером гравця. Наразі переговори між клубами ще не розпочалися, однак "вершкові" впевнені, що зможуть завершити трансфер цього літа.

Родрі вступив в останній рік свого контракту з Манчестер Сіті, який розрахований до літа 2027 року.Водночас англійський клуб продовжує переговори з півзахисником щодо його майбутнього та сподівається, що він залишиться частиною команди Енцо Марески в сезоні-2026/27.

Сіті придбав Родрі в Атлетико влітку 2019 року за 70 мільйонів євро. Минулого сезону іспанець забив два голи у 33 матчах

Раніше повідомлялося про те, що найкращому гравцеві чемпіонату світу 2026 року знадобиться операція на спині.