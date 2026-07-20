Родрі став 11-м гравцем в історії, який зібрав хеттрик великих титулів

Капітан збірної Іспанії Родрі став 11-м футболістом в історії, який виграв чемпіонат світу, Лігу чемпіонів і "Золотий м'яч".

Він оформив своєрідний хеттрик великих титулів після перемоги "Фурії Рохи" над Аргентиною у фіналі ЧС-2026 (1:0). Саме півзахисник Манчестер Сіті врешті-решт був визнаний найкращим гравцем турніру.

Першим футболістом із подібним досягненням був легенда Манчестер Юнайтед Боббі Чарльтон. Останнім же, кому воно підкорялось до Родрі, ставав Усман Дембеле.

Всі гравці, які вигравали ЧС, ЛЧ і "Золотий м'яч":

Боббі Чарльтон (1968) Франц Беккенбауер (1974) Герд Мюллер (1974) Паоло Россі (1985) Зінедін Зідан (2002) Рівалдо (2003) Роналдінью (2006) Кака (2007) Ліонель Мессі (2022) Усман Дембеле (2025) Родрі (2026)

Зазначимо, що завдяки тріумфу Іспанії у фіналі історію футболу переписав Луїс де ла Фуенте. Він став найстаршим тренером, який вигравав чемпіонат світу.