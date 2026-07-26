У Реала з’явилися два конкуренти в боротьбі за Родрі

ПСЖ і Барселона приєдналися до мадридського Реала в боротьбі за опорного півзахисника англійського Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Про це повідомляє RMC Sport.

Підписання Родрі спершу не входило у плани ПСЖ, проте чемпіони Франції все ж вирішили вступити у боротьбу за володаря Золотого м'яча 2024 року. Барселона втрутилася у боротьбу за хавбека екстрено – після того, як через травму надовго вибув Френкі Де Йонг.

Попри це, головним претендентом на Родрі залишається Реал. Напередодні вже повідомлялося про те, що мадридський клуб узгодив умови особистого контракту з 30-річним півзахисником. Угода Родрі з Манчестер Сіті діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 55 мільйонів євро.