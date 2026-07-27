Реал готує першу пропозицію Манчестер Сіті щодо трансферу Родрі

Мадридський Реал готується зробити першу пропозицію Манчестер Сіті щодо іспанського півзахисника Родрі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Вершкові" мають намір розпочатися переговори з 50-60 мільйонів євро. Напередодні хавбек відхилив пропозицію Сіті щодо продовження контракту.

Раніше вже повідомлялося про те, що мадридський клуб узгодив умови особистого контракту з 30-річним півзахисником. Угода Родрі з Манчестер Сіті діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 55 мільйонів євро.

Сіті придбав Родрі в Атлетико влітку 2019 року за 70 мільйонів євро. Минулого сезону іспанець забив два голи у 33 матчах

Раніше повідомлялося про те, що найкращому гравцеві чемпіонату світу 2026 року знадобиться операція на спині.