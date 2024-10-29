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Родрі: Я намагаюсь донести дітям, що не треба бути шаленим, ви можете бути нормальними

Станіслав Лисак — 29 жовтня, 08:41
Родрі: Я намагаюсь донести дітям, що не треба бути шаленим, ви можете бути нормальними
Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі заявив, що намагається донести сучасним дітям, що можна бути нормальним хлопцем, щоб стати найкращим у світі.

Слова іспанця після вручення Золотого м'яча-2024 цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я намагаюся сказати дітям, що не треба бути божевільними... можна бути нормальним хлопцем. Намагайтеся робити все, що в ваших силах. І я хотів би подякувати Богу, тому що з цими цінностями, з цією наполегливістю, в кінці все повертається", – сказав Родрі.

Гравець Манчестер Сіті став найкращим гравцем сезону-2023/2024 за версією France Football.

Нагадаємо, що навколо церемонії розгорівся скандал. Бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор тривалий час вважався фаворитом. Дізнавшись про рішення France Football, у "королівському клубі" вирішили повністю бойкотувати гала-вечір у Парижі.

Футболіст Реала та збірної України Андрій Лунін підтримав партнера по команді, а сам бразилець заявив, що готовий виграти 10 нагород, якщо захоче.

Золотий м'яч Манчестер Сіті Родрі Вінісіус Жуніор

Золотий м'яч

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