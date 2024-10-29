Родрі: Я намагаюсь донести дітям, що не треба бути шаленим, ви можете бути нормальними
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Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі заявив, що намагається донести сучасним дітям, що можна бути нормальним хлопцем, щоб стати найкращим у світі.
Слова іспанця після вручення Золотого м'яча-2024 цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Я намагаюся сказати дітям, що не треба бути божевільними... можна бути нормальним хлопцем. Намагайтеся робити все, що в ваших силах. І я хотів би подякувати Богу, тому що з цими цінностями, з цією наполегливістю, в кінці все повертається", – сказав Родрі.
Гравець Манчестер Сіті став найкращим гравцем сезону-2023/2024 за версією France Football.
Нагадаємо, що навколо церемонії розгорівся скандал. Бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор тривалий час вважався фаворитом. Дізнавшись про рішення France Football, у "королівському клубі" вирішили повністю бойкотувати гала-вечір у Парижі.
Футболіст Реала та збірної України Андрій Лунін підтримав партнера по команді, а сам бразилець заявив, що готовий виграти 10 нагород, якщо захоче.