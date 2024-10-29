Вінісіус відреагував на результати Золотого м’яча-2024

Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус вважає, що світ футболу не готовий визнати його талант.

Про це він написав у X (Twitter) одразу після завершення церемонії вручення Золотого м’яча.

"Я зроблю в 10 разів більше, якщо треба. Вони не готові", – написав Вінісіус.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Попри те, що тривалий час бразилець вважався беззаперечним фаворитом, у день вручення нагороду розклади різко змінилися. Дізнавшись про плани France Football вручити Золотий м’яч Родрі, Реал вирішив бойкотувати церемонію.

Нагадаємо, минулого сезону Вінісіус забив 24 голи та віддав 10 асистів, чим допоміг Реалу виграти Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії. Зі збірною Бразилії вінгер вилетів уже у чвертьфіналі Копа Америка-2024.

Родрі, своєю чергою, став чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії, а також вчетверте поспіль виграв Англійську Прем’єр-лігу з Манчестер Сіті.