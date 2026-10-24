Букмекери назвали фаворита на Золотий м'яч-2026
Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн є фаворитом на Золотий м'яч-2026.
Букмекери оцінюють його перемогу в 1,31. Тоді як на зіркового вінгера Барселони Ламіна Ямала стоїть коефіцієнт 3,3. Тріумф форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе – 8.
Цікаво, що четверте місце у боротьбі за найпрестижнішу індивідуальну нагороду, якщо брати коефіцієнти експертів, посідає Ліонель Мессі (20).
Прогнози букмекерів на шанси інших претендентів на ЗМ-2026:
- Родрі (Барселона) – 35
- Майкл Олісе (Баварія) – 40
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 60
- Фабіан Руїс (ПСЖ) – 80
- Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Усман Дембеле (ПСЖ) – 101
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті). Вітінья (ПСЖ) – 151
- Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид), Жуан Невеш, Ферран Торрес (обидва – ПСЖ), Пау Кубарсі (Барселона), Деклас Райс (Арсенал) – 251
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Ашраф Хакімі (ПСЖ), Лаутаро Мартінес (Інтер), Габріел (Арсенал), Марк Кукурелья (Реал Мадрид) – 301
- Луїс Діас, Дайо Упамекано (обидва – Баварія), Нуну Мендеш (ПСЖ), Вільям Саліба (Арсенал), Маркіньйос (ПСЖ) – 501
- Садіо Мане (Аль-Наср) – 751
- Вілліан Пачо (ПСЖ) і Хуліан Кіньйонес (Аль-Кадісія) – 1000
Вручення Золотого м'яча-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу.
У футбольній спільноті найбільше обговорень виникає навколо Гаррі Кейна та Ламіна Ямала. Якщо перший терпляче чекає оголошення результатів, то вінгер "блаугранас" неодноразово заявляв, що заслуговує на нагороду у 2026 році.
Нещодавно легендарні Олівер Кан та Тьєррі Анрі назвали свого фаворита у боротьбі за ЗМ-2026. Обидва зупинилися на кандидатурі нападника Баварії та збірної Англії.