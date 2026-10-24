Букмекери назвали фаворита на Золотий м'яч-2026

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн є фаворитом на Золотий м'яч-2026.

Букмекери оцінюють його перемогу в 1,31. Тоді як на зіркового вінгера Барселони Ламіна Ямала стоїть коефіцієнт 3,3. Тріумф форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе – 8.

Цікаво, що четверте місце у боротьбі за найпрестижнішу індивідуальну нагороду, якщо брати коефіцієнти експертів, посідає Ліонель Мессі (20).

Прогнози букмекерів на шанси інших претендентів на ЗМ-2026:

Родрі (Барселона) – 35

Майкл Олісе (Баварія) – 40

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 60

Фабіан Руїс (ПСЖ) – 80

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Усман Дембеле (ПСЖ) – 101

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті). Вітінья (ПСЖ) – 151

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид), Жуан Невеш, Ферран Торрес (обидва – ПСЖ), Пау Кубарсі (Барселона), Деклас Райс (Арсенал) – 251

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Ашраф Хакімі (ПСЖ), Лаутаро Мартінес (Інтер), Габріел (Арсенал), Марк Кукурелья (Реал Мадрид) – 301

Луїс Діас, Дайо Упамекано (обидва – Баварія), Нуну Мендеш (ПСЖ), Вільям Саліба (Арсенал), Маркіньйос (ПСЖ) – 501

Садіо Мане (Аль-Наср) – 751

Вілліан Пачо (ПСЖ) і Хуліан Кіньйонес (Аль-Кадісія) – 1000

Вручення Золотого м'яча-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу.

У футбольній спільноті найбільше обговорень виникає навколо Гаррі Кейна та Ламіна Ямала. Якщо перший терпляче чекає оголошення результатів, то вінгер "блаугранас" неодноразово заявляв, що заслуговує на нагороду у 2026 році.

Нещодавно легендарні Олівер Кан та Тьєррі Анрі назвали свого фаворита у боротьбі за ЗМ-2026. Обидва зупинилися на кандидатурі нападника Баварії та збірної Англії.