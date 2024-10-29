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Лунін підтримав Вінісіуса, який не отримав Золотий м'яч-2024

Станіслав Лисак — 29 жовтня, 00:09
Лунін підтримав Вінісіуса, який не отримав Золотий м'яч-2024
Getty Images

Футболіст Реала та збірної України Андрій Лунін підтримав партнера по команді Вінісіуса Жуніора, який став другим у цьогорічному голосуванні на нагороду Золотий м'яч.

Відповідний пост українець зробив у Instagram.

"Вінісіус Жуніор перший 100%", – йдеться у сторіс Луніна.
Instagram: lunin_andrey

Найкращим гравцем сезону-2023/2024 за версією France Football став півзахисник Манчестер Сіті Родрі.

Бразильський вінгер Реала тривалий час вважався фаворитом. Дізнавшись про рішення France Football, у "королівському клубі" вирішили повністю бойкотувати церемонію нагородження.

Фото з Вінісіусом Жуніор також виклав хавбек мадридців Арда Гюлер та колишній півзахисник Тоні Кроос.

Зазначимо, що вперше за 18 років до 30 найкращих гравців потрапив українець. Ним став нападник Роми Артем Довбик, який впродовж минулого сезону виступав за Дніпро-1 та Жирону.

Андрій Лунін своєю чергою став третім у боротьбі за трофей імені Лева Яшина, який виграв аргетинський голкіпер Еміліано Мартінес.

Андрій Лунін Золотий м'яч Манчестер Сіті Реал Мадрид Родрі Вінісіус Жуніор Арда Гюлер Тоні Кроос

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