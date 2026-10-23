Золотий м'яч-2026: анонс онлайн-трансляції

У понеділок, 26 жовтня, відбудеться церемонія нагородження Золотого м'яча-2026 від авторитетного порталу France Football.

Чемпіон проведе текстову онлайн трансляції заходу в цій публікації. Початок – о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що окрім нагородження найкращого футболіста сезону будуть вручені ще нагороди найкращій футболістці, найкращому молодому гравцю та гравчині, найкращому чоловічому та жіночому клубу, тренеру, голкіперу та голкіперці.

За головний приз поборються 30 кандидатів:

Джуд Беллінгем (Англія, Реал)

Пау Кубарсі (Іспанія, Барселона)

Марк Кукурелья (Іспанія, Челсі/Реал)

Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)

Луїс Діас (Колумбія, Баварія)

Бруну Фернандеш (Португалія, Манчестер Юнайтед)

Габріел (Бразилія, Арсенал)

Ерлінг Холанд (Норвегія, Манчестер Сіті)

Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

Гаррі Кейн (Англія, Баварія)

Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ)

Ламін Ямал (Іспанія, Барселона)

Садіо Мане (Сенегал, Аль-Наср)

Маркіньос (Бразилія, ПСЖ)

Лаутаро Мартінес (Аргентина, Інтер)

Кіліан Мбаппе (Франція, Реал)

Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ)

Ліонель Мессі (Аргентина, Інтер Маямі)

Жоау Невеш (Португалія, ПСЖ)

Майкл Олісе (Франція, Баварія)

Вільян Пачо (Еквадор, ПСЖ)

Хуліан Кіньонес (Мексика, Аль-Кадісія)

Деклан Райс (Англія, Арсенал)

Родрі (Іспанія, Манчестер Сіті/Барселона)

Фабіан Руїс (Іспанія, ПСЖ)

Вільям Саліба (Франція, Арсенал)

Ферран Торрес (Іспанія, Барселона/ПСЖ)

Дайо Упамекано (Франція, Баварія)

Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал)

Вітінья (Португалія, ПСЖ)

Цього року відбулись зміни в критеріях оцінювання найкращих футболістів і футболісток.

"Кожен виборець визначає своїх фаворитів, спираючись на три встановлені критерії: індивідуальні та вирішальні виступи, колективні досягнення та завойовані трофеї, а також поведінку та дотримання принципів чесної гри як на полі, так і поза ним", – сказано в повідомленні організаторів.