Золотий м'яч-2026: анонс онлайн-трансляції
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У понеділок, 26 жовтня, відбудеться церемонія нагородження Золотого м'яча-2026 від авторитетного порталу France Football.
Чемпіон проведе текстову онлайн трансляції заходу в цій публікації. Початок – о 22:00 за київським часом.
Зауважимо, що окрім нагородження найкращого футболіста сезону будуть вручені ще нагороди найкращій футболістці, найкращому молодому гравцю та гравчині, найкращому чоловічому та жіночому клубу, тренеру, голкіперу та голкіперці.
За головний приз поборються 30 кандидатів:
Цього року відбулись зміни в критеріях оцінювання найкращих футболістів і футболісток.
"Кожен виборець визначає своїх фаворитів, спираючись на три встановлені критерії: індивідуальні та вирішальні виступи, колективні досягнення та завойовані трофеї, а також поведінку та дотримання принципів чесної гри як на полі, так і поза ним", – сказано в повідомленні організаторів.