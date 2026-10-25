Майже не програє дуелей: Магат назвав захисника фаворитом на "Золотий м'яч-2026"

Колишній головний тренер Баварії та низки німецьких клубів Фелікс Магат розповів, хто має стати володарем "Золотого м'яча-2026". Фахівець назвав своїм фаворитом Марка Кукурелью.

Про це повідомляє Goal з посиланням на Bild.

"Він гравець світового класу на позиції лівого захисника: завжди на місці, багато працює та майже не програє дуелей. Він закриває свій фланг і водночас підключається до атак. Кукурелья зіграв велику роль у тому, що Іспанія здобула титул чемпіона світу", – сказав Магат.

До трійки фаворитів експерт також додав ще двох гравців збірної Іспанії. На друге місце він поставив півзахисника Барселони Родрі, а третім назвав Фабіана Руїса із ПСЖ.

Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають футболіста Баварії.

Нагадаємо, що на початку вересня було оголошено 30 претендентів на "Золотий м'яч-2026". Церемонія вручення відбудеться 26 жовтня в Лондоні.