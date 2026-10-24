Тренер Тоттенгема пояснив, чому Кейн повинен виграти Золотий м'яч-2026

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі вважає, що нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн заслуговує виграти Золотий м'яч у 2026 році.

Слова наставника цитує BeanymanSports.

"Я думаю, що він заслуговує на Золотий м'яч. У боротьбі за Золотий м'яч є велика конкуренція", – заявив італієць.

Колишній коуч донецького Шахтаря пояснив свій вибір. Він зазначив, що зробив ставку на форварда збірної Англії не через його високу результативність.

"Не через голи, а через його рівень. Він може грати на позиції дев'ятки, десятки, другого, шостого номера – він універсальний футболіст", – додав Де Дзербі.

Кейн – один із головних фаворитів на нагороду. Йому найбільшу конкуренцію складають Ламін Ямал, Кіліан Мбаппе та навіть Ліонель Мессі.

У попередньому сезоні-2025/26 англієць відзначився 61 голом і 7 асистами у 51-му матчі. Разом із Баварією оформив требл – став чемпіоном Бундесліги, а також виграв Кубок і Суперкубок Німеччини. Також він дістався до півфіналів Ліги чемпіонів та чемпіонату світу-2026.

Церемонія вручення ЗМ-2026 запланована на 26 жовтня у Лондоні. Ознайомитися із усіма претендентами на нагороду можна – тут. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Такої ж думки про Кейна притримуються Олівер Кан та Тьєррі Анрі.