Родрі – володар Золотого м’яча-2024

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі виграв Золотий м’яч-2024. Найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу вручив єдиний володар ЗМ з Африки Джордж Веа.

Влітку цього року Родрі з національною командою виграв чемпіонат Європи. Також 28-річний опорник допоміг своєму клубу вчетверте поспіль виграти Англійську Прем’єр-лігу. В Лізі чемпіонів-2023/24 "містяни" фінішували на стадії чвертьфіналу. Нещодавно опорний хавбек порвав "хрести" й вилетів до кінця сезону.

Родрі став першим іспанцем з 1960 року, який виграв Золотий м’яч, – тоді це вдалося Луїсу Суаресу. Також найкращим гравцем світу двічі визнавався Альфредо Ді Стефано.

Впродовж усього дня вирував скандал навколо Вінісіуса Жуніора та Реала, адже саме бразильський вінгер тривалий час вважався фаворитом. Дізнавшись про рішення France Football, у "королівському клубі" вирішили повністю бойкотувати церемонію нагородження.

Зазначимо, що вперше за 18 років у топ-30 Золотого м’яча потрапив українець. Ним став нападник Роми Артем Довбик, який впродовж минулого сезону виступав за Дніпро-1 та Жирону.