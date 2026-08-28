Це місце, де я хотів бути: Родрі відреагував на свій дебют за Барселону

Іспанський півзахисник Родрі висловився про свій дебют у складі Барселони після перемоги над Атлетиком (2:0) в Ла Лізі.

Його слова передає Marca.

Новачок каталонців вийшов на заміну у другому таймі. Він отримав позитивні враження та заявив, що попереду багато роботи.

"Я дуже радий дебютувати. Задоволений перемогою. Дві перемоги з двох. Важливо набирати ритм та адаптуватися до цієї великої команди. Це були мої перші хвилини, і враження хороші. Це було довге літо, довше, ніж зазвичай. Мені потрібно швидко набрати ритм. Це місце, де я хотів бути, і я задоволений тим, як усе склалося. Тепер потрібно працювати", – сказав Родрі.

Зазначимо, що іспанцем тривалий час цікавився Реал, який вважався фаворитом на підписання. Проте каталонці виграли боротьбу за Родрі, придбавши в Манчестер Сіті володаря "Золотого м'яча-2024" за 60 млн євро, а ще 15 млн прописані у вигляді бонусів.

Нагадаємо, що цього літа Родрі став чемпіоном світу у складі "Фурії Рохи". За підсумками турніру його визнали найкращим гравцем мундіалю.