Ексфутболіст збірної Англії назвав двох фаворитів на "Золотий м'яч-2026"

Оуен Харгрівз висловив свою думку щодо головних претендентів на отримання "Золотого м'яча" за підсумками 2026 року.

Його слова передає Merkur.

Колишній півзахисник збірної Англії вважає, що цього разу немає явного фаворита. Він виділив двох гравців, один із яких уже має цю нагороду.

"Претендентів кілька, але не можна сказати, що хтось із них явно виділяється. Гаррі Кейн неймовірно добре грав за Баварію і, звичайно, виграв чемпіонат. Його статистика просто неймовірна – він забив так багато голів. Звичайно, він дуже добре провів чемпіонат світу та забив на ньому багато голів. Англія посіла третє місце на тому турнірі – хто ще може перемогти?

Я вважаю, що Родрі був чудовим. Він виграв із Манчестер Сіті обидва внутрішні кубкові турніри. Ймовірно, він був найкращим гравцем чемпіонату світу. Після не надто швидкого відновлення від травми коліна він, схоже, повертається до своєї найкращої форми, що цілком нормально після серйозної травми. Якби мені потрібно було зробити вибір, я б зупинився на цих двох гравцях", – сказав Харгрівз.