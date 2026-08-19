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Це ключова позиція: Пуйоль оцінив трансфер володаря "Золотого м'яча" в Барселону

Денис Іваненко — 19 серпня 2026, 18:00
Це ключова позиція: Пуйоль оцінив трансфер володаря Золотого м'яча в Барселону
Карлес Пуйоль
Getty Images

Карлес Пуйоль висловився про перехід капітана збірної Іспанії Родрі з Манчестер Сіті до Барселони.

Його слова передає Marca.

Легенда каталонців вважає, що це чудовий трансфер для "блаугранас". Він переконаний в тому, що досвідчений півзахисник підсилить Барселону.

"Родрі – це дуже гарна новина для Барселони. Ми говоримо про одного з найкращих півзахисників у світі. Мені пощастило побачити його наживо на чемпіонаті світу, він мені дуже подобається.

Він вносить у команду баланс та ідеально підходить під стиль гри каталонців. Він продемонстрував це у збірній Іспанії та в Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли. Він дуже нам допоможе. Це ключова позиція, і тепер півзахист Барселони стане ще сильнішим", – сказав Пуйоль.

Зазначимо, що 30-річний іспанець підписав контракт з Барселоною до завершення сезону-2029/30. За інсайдерською інформацією, сума трансферу склала 60 мільйонів євро, а ще 15 мільйонів "містяни" можуть отримати у вигляді бонусів.

Родрі виступав у складі Манчестер Сіті з липня 2019 року. Він провів за англійців 298 матчів, вигравши з ними 13 трофеїв.

Нагадаємо, що раніше своїми думками щодо цього трансферу поділився Ганс-Дітер Флік. Також сам футболіст розповів, чи була Барселона його першим вибором.

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