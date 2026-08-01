Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Барселона переграла Атлетик, Сельта поступилась Осасуні в 1 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 28 серпня 2026, 00:20
Барселона переграла Атлетик, Сельта поступилась Осасуні в 1 турі Ла Ліги

У четвер, 27 серпня, відбулися два матчі перенесеного 1-го туру Ла Ліги.

Барселона на "Камп Ноу" переграла Атлетік Більбао. Рахунок відкрив Рафінья, а після перерви Фермін Лопес забив другий гол.

В іншому матчі ігрового дня Осасуна на виїзді несподівано обіграла Сельту, яка з початку другого тайму грала в меншості після вилучення Маркуса Алонсо.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
1-й тур, 27 серпня

Сельта – Осасуна 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Аспас, 1:1 – 54 Барха, 1:2 – 64 Будімір (пен)

Вилучення: Алонсо (51)

Барселона – Атлетік 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Рафінья, 2:0 – 82 Фермін Лопес

Нагадаємо, напередодні Реал Мадрид завдяки хеттрику Мбаппе розгромив Реал Сосьєдад.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Барселона

Барселона підписала воротаря збірної Хорватії
Це не про гроші, а про гідність: в Атлетико оцінили шанси Альвареса перейти в Барселону
Ми досі зацікавлені та хочемо, щоб Атлетико прийняв нашу пропозицію: президент Барселони – про трансфер Альвареса
Барселона відмовилася від підписання Гірассі
"Став футболістом не заради Ferrari", або Родрі, що живе у двох світах одночасно

Останні новини