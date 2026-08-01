Барселона переграла Атлетик, Сельта поступилась Осасуні в 1 турі Ла Ліги
У четвер, 27 серпня, відбулися два матчі перенесеного 1-го туру Ла Ліги.
Барселона на "Камп Ноу" переграла Атлетік Більбао. Рахунок відкрив Рафінья, а після перерви Фермін Лопес забив другий гол.
В іншому матчі ігрового дня Осасуна на виїзді несподівано обіграла Сельту, яка з початку другого тайму грала в меншості після вилучення Маркуса Алонсо.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
1-й тур, 27 серпня
Сельта – Осасуна 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 14 Аспас, 1:1 – 54 Барха, 1:2 – 64 Будімір (пен)
Вилучення: Алонсо (51)
Барселона – Атлетік 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 37 Рафінья, 2:0 – 82 Фермін Лопес
Нагадаємо, напередодні Реал Мадрид завдяки хеттрику Мбаппе розгромив Реал Сосьєдад.