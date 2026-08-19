Породили сумніви: Моурінью пояснив, чому Родрі не перейшов у мадридський Реал
Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью розповів про зірваний трансфер іспанського опорного півзахисника Родрі з Манчестер Сіті, який у підсумку обрав Барселону.
Його цитує Marca.
Португальський наставник зізнався, що контактував із володарем Золотого м'яча-2024, який відмовився від привабливої пропозиції "Королівського клубу".
"Я кілька разів із ним розмовляв, і Реал Мадрид зробив йому дуже хорошу пропозицію. Думаю, у нас дуже хороші стосунки з Сіті. Не ведучи переговорів із Сіті, клуб контактував із Родрі, зробив йому значну пропозицію. У Родрі були сумніви – він вагався... І сумніви Родрі породили у мене сумніви
Реал Мадрид – клуб такого масштабу, який не може мати гравців, які двічі думають над своїм рішенням", – заявив Моурінью.
18 серпня каталонський клуб оголосив про підписання Родрі. Контракт розрахований на 4 роки, а сума трансферу склала 60 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусів.
Головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік вже оцінив трансфер іспанського півзахисника. Раніше сам лідер збірної Іспанії висловився про свій переїзд в Іспанію.
19 серпня Барселона проведе товариський матч проти Аль-Ахлі. Початок – о 21:00 (за київським часом).