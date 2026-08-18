Барселона підписала зіркового хавбека Манчестер Сіті
Родрі
ФК Барселона
Опорний півзахисник англійського Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі став гравцем Барселони.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Іспанії.
Контракт із опорним хавбеком розрахований на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 60 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусів.
Сам Родрі напередодні вже анонсував свій перехід у Барселону. 30-річний іспанець виступав у складі Манчестер Сіті з липня 2019 року. Він провів за "містян" 298 матчів, вигравши з ними 13 трофеїв, серед яких – Ліга чемпіонів 2023 року.
В 2024 році Родрі став володарем Золотого м'яча, а в 2026-му виграв чемпіонат світу зі збірною Іспанії та був визнаний найкращим гравцем турніру.