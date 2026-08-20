Фанати Барселони переплутали Родрі з відомою співачкою та завалили її Instagram привітаннями

Фанати Барселони настільки зраділи можливому трансферу іспанського півзахисника Родрі, що примудрилися переплутати футболіста з відомою американською співачкою.

Уболівальники хотіли привітати зіркового хавбека збірної Іспанії з переходом до каталонського клубу, однак зіткнулися з несподіваною проблемою – у Родрі немає офіційного акаунта в Instagram.

Тож фанати вирішили пошукати футболіста за прізвищем і натрапили на сторінку популярної американської попспівачки Олівії Родріґо. Її прізвище виявилося достатньо схожим на прізвище іспанського футболіста, щоб уболівальники вирішили, що знайшли потрібний акаунт.

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У результаті сторінка співачки раптово перетворилася на майданчик для привітань. Фанати Барселони залишали коментарі з побажаннями успіхів у новій команді та раділи "підписанню" Родрі.

Сама Олівія Родріґо, звичайно ж, не має жодного стосунку до трансферу футболіста. Залишається лише здогадуватися, що подумала американська попзірка, побачивши десятки футбольних привітань під своїми публікаціями.

Нагадаємо, 30-річний іспанець підписав контракт з Барселоною до завершення сезону-2029/30. За інсайдерською інформацією, сума трансферу склала 60 мільйонів євро, а ще 15 мільйонів "містяни" можуть отримати у вигляді бонусів.

Нагадаємо, що раніше своїми думками щодо цього трансферу поділився Ганс-Дітер Флік. Також сам Родрі розповів, чи була Барселона його першим вибором.