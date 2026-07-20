Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Зірка збірної Франції став найкращим асистентом на ЧС-2026

Софія Кулай — 20 липня 2026, 01:51
Зірка збірної Франції став найкращим асистентом на ЧС-2026
Майкл Олісе
Getty Images

Правий вінгер збірної Франції Майкл Олісе став найкращим гравцем за кількістю гольових передач на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

На рахунку футболіста мюнхенської Баварії 7 асистів, тоді як у його найближчих переслідувачів по 4 результативні передачі. Не вдалося наздогнати француза цілого ряду гравців – Браїму Діасу, Бруно Гімараєсу, Кіліану Мбаппе, Ліонелю Мессі та Мартіну Едегору.

Нагадаємо, що Олісе оформив дубль із гольових передач у бронзовому фіналі Мундіалю проти Англії, але навіть ці результативні дії зірки Баварії не врятували Францію від поразки з рахунком 4:6.

Раніше повідомлялося, що Олісе перевершив досягнення легендарного Пеле (6 асистів у 1970 році).

Водночас його партнер по команді Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром ЧС-2026.

Читайте також :
Збірна Аргентини встановила ганебне "досягнення" у фіналах чемпіонатів світу
Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Майкл Олісе

Збірна Франції з футболу

Дешам: Збірна Франція не заслуговує нестерпної атмосфери, яка склалася навколо мене
Зірка збірної Франції не стримав сліз після поразки у бронзовому фіналі ЧС-2026
Захисник збірної Франції несподівано розкритикував проведення матчу за "бронзу" ЧС-2026
Я хотів би не бути найкращим бомбардиром в історії: Мбаппе зробив відверту заяву, пригадавши Мессі
Божевільна гра: герой збірної Англії – про тріумф над Францією у бронзовому фіналі ЧС-2026

Останні новини