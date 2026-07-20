Зірка збірної Франції став найкращим асистентом на ЧС-2026

Правий вінгер збірної Франції Майкл Олісе став найкращим гравцем за кількістю гольових передач на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

На рахунку футболіста мюнхенської Баварії 7 асистів, тоді як у його найближчих переслідувачів по 4 результативні передачі. Не вдалося наздогнати француза цілого ряду гравців – Браїму Діасу, Бруно Гімараєсу, Кіліану Мбаппе, Ліонелю Мессі та Мартіну Едегору.

Нагадаємо, що Олісе оформив дубль із гольових передач у бронзовому фіналі Мундіалю проти Англії, але навіть ці результативні дії зірки Баварії не врятували Францію від поразки з рахунком 4:6.

Раніше повідомлялося, що Олісе перевершив досягнення легендарного Пеле (6 асистів у 1970 році).

Водночас його партнер по команді Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром ЧС-2026.