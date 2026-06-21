Манчестер Сіті може втратити володаря Золотого м’яча вільним агентом

Опорний півзахисник збірної Іспанії Родрі може покинути Манчестер Сіті на правах вільного агента.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Чинна угода Родрі з Манчестер Сіті діє до літа 2027 року. Сторони ведуть переговори щодо нового контракту, проте розбіжності щодо фінансової сторони питання досить серйозні.

Тому, існує висока ймовірність того, що Родрі проведе ще один сезон у Манчестер Сіті, після чого покине клуб на правах вільного агента. Наразі трансферна вартість володаря Золотого м'яча 2024 року оцінюється у 50 мільйонів євро.

Раніше президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про можливий трансфер Родрі влітку поточного року. В сезоні-2025/26 на рахунку 29-річного хавбека 2 голи в 33 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.