Капітан Іспанії дорікнув суддям щодо Ямала: Очевидна вседозволеність з боку арбітрів

Капітан збірної Іспанії Родрі похвалив свою команду, яка змогла пройти Францію на шляху до фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу (перемога 2:0).

Його слова наводить AS.

Опорник Манчестер Сіті зізнався, що гордий за свою команду та країну, яка ще на один крок стала ближчою до найважливішого матчу у їхньому житті.

За словами Родрі, іспанці змогли нейтралізувати суперника та нав'язати йому свою гру. Команда Луїса де ла Фуенте виглядала сенсаційно, а особливо під час гри без м'яча. Також капітана команди вразила самовіддача колег, які увійшли у поєдинок із лави запасних.

Окрім похвали на адресу партнерів, Родрі розкритикував роботу головного арбітра, який ігнорував, на його думку, очевидні порушення правил.

"Особистий рівень? Дуже задоволений. Надзвичайно вимогливий матч. Нам потрібні були зусилля кожного, адже ми протистояли дуже фізично сильній команді. Вийшла дуже цілісна та комплексна гра. Ламін Ямал та фоли? Ми вже три матчі поспіль стикаємося з цією ситуацією. Ми говоримо про понад 10 чи 15 фолів, які просто не свистять. Якщо на це не реагувати, захисники продовжуватимуть робити те саме. Очевидна вседозволеність з боку арбітрів, особливо сьогодні (14 липня – прим. ред.). Проте він усе одно провів сьогодні видатний матч", – сказав Родрі.

Суперник "Червоної Фурії" визначиться 15 липня у протистоянні Англія – Аргентина. Початок цієї зустрічі о 22:00 (за київським часом). Натомість Франція побореться за третє місце чемпіонату світу проти того, хто програє у цій битві.

Раніше своїми думками після матчу поділилися обидва головні наставники національних команд – Дідьє Дешам та Луїс де ла Фуенте. Водночас нападник Кіліан Мбаппе пояснив поразку "Ле Бльо".