Шевченко: Для мене Каладзе не існує

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував дії та життя свого колишнього партнера по команді Кахи Каладзе, який наразі є проросійським політиком у грузинській владі.

Функціонер відповів на запитання журналістів на пресконференції.

"Я не спілкуюся з Каладзе, я підтримую нашого президента в цьому питання. Для мене Каладзе не існує", – резюмував Шевченко.

Нагадаємо, ексфутболіст Динамо та Мілана потрапив під санкції президента України Зеленського через свою проросійську позицію.

Після цього грузинський політик піддав критиці Зеленського, хоча й висловив розуміння позиції президента.

Раніше Шевченко прокоментував своє ставлення до ексфутболіста Шахтаря Анатолія Тимощука.