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Шевченко: Для мене Каладзе не існує

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 14:34
Шевченко: Для мене Каладзе не існує
Андрій Шевченко
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Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував дії та життя свого колишнього партнера по команді Кахи Каладзе, який наразі є проросійським політиком у грузинській владі.

Функціонер відповів на запитання журналістів на пресконференції.

"Я не спілкуюся з Каладзе, я підтримую нашого президента в цьому питання. Для мене Каладзе не існує", – резюмував Шевченко.

Нагадаємо, ексфутболіст Динамо та Мілана потрапив під санкції президента України Зеленського через свою проросійську позицію.

Після цього грузинський політик піддав критиці Зеленського, хоча й висловив розуміння позиції президента.

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Раніше Шевченко прокоментував своє ставлення до ексфутболіста Шахтаря Анатолія Тимощука.

Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко Каха Каладзе

Каха Каладзе

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