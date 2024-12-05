Колишній легіонер Динамо потрапив під санкції президента України

Один із найвідоміших грузинський футболістів Каха Каладзе, який наприкінці 90-х грав за київське Динамо, потрапив під українські санкції.

Відповідний указ Володимира Зеленського з'явився на сайті Президента України.

Раніше Зеленський опублікував звернення, в якому пояснив, що таке рішення прийнято через те, що нинішня влада Грузії "здає країну Путіну".

Під санкції потрапив мільярдер Бідзіна Іванішвілі, а також ще 18 осіб, які пов'язані з ним та партією Грузинська мрія. Каладзе потрапив під санкції на 10 років.

Скріншот з указу Президента України

46-річний Каха також виступав за Динамо Тбілісі, Мілан та Дженоа. За збірну Грузії забив 1 гол за 83 матчі.

Невдовзі після завершення кар'єри він пішов у політику. Був віцепрем'єром Грузії, міністром енергетики, а з 2017 є мером Тбілісі.