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Чотири збірні цікавляться Ерве Ренаром

Олег Дідух — 23 липня 2026, 19:00
Чотири збірні цікавляться Ерве Ренаром
Ерве Ренар
Getty Images

Відомий французький тренер Ерве Ренар має одразу декілька варіантів продовження кар'єри після чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Санті Ауна.

За його інформацією, Ренар є пріоритетним кандидатом на посади головного тренера в збірних ПАР, Південної Кореї та Сенегалу. Також у його послугах зацікавлена Федерація футболу Алжиру на випадок, якщо свою посаду нинішній головний тренер Владімір Петкович.

Попереднім місцем роботи Ренара була збірну Тунісу, яку він очолив у розпал і покинув через 18 днів, після вильоту команди з мундіалю.

Відзначимо, що Туніс не став першою національною командою у тренерській кар'єрі Ренара. До цього призначення досвідчений наставник попрацював із Ганою, Анголою, Замбією, Кот-д'Івуаром, Марокко та Саудівською Аравією.

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