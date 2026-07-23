Чотири збірні цікавляться Ерве Ренаром

Відомий французький тренер Ерве Ренар має одразу декілька варіантів продовження кар'єри після чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Санті Ауна.

За його інформацією, Ренар є пріоритетним кандидатом на посади головного тренера в збірних ПАР, Південної Кореї та Сенегалу. Також у його послугах зацікавлена Федерація футболу Алжиру на випадок, якщо свою посаду нинішній головний тренер Владімір Петкович.

Попереднім місцем роботи Ренара була збірну Тунісу, яку він очолив у розпал і покинув через 18 днів, після вильоту команди з мундіалю.

Відзначимо, що Туніс не став першою національною командою у тренерській кар'єрі Ренара. До цього призначення досвідчений наставник попрацював із Ганою, Анголою, Замбією, Кот-д'Івуаром, Марокко та Саудівською Аравією.