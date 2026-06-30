Прошу надіслати нам теплі слова підтримки: капітан збірної Південної Кореї написав листа нації після вильоту з ЧС-2026

Вінгер та капітан збірної Південної Кореї Сон Хин Мін після вильоту з групового етапу чемпіонату світу-2026 написав листа вболівальникам з вибаченням, у якому попросив не критикувати команду, а написати їй слова підтримки.

Відповідну публікацію він розмістив у своєму Інстаграмі.

"Я навіть не знаю, з чого почати. Я не можу робити вигляд, що нічого не сталося, і не хочу уникати реальності. Перш за все, я хочу щиро вибачитися перед громадянами Республіки Корея та вболівальниками, які люблять футбол.

Як людина, яка також любить футбол, я уявляю, що, якби я дивився такий матч, мені було б дуже прикро, важко і боляче. Тому одне лише слово "вибачте" не здатне виразити розчарування та біль уболівальників, і навіть ці слова здаються мені вкрай недостатніми".

За словами Сон Хин Міна, з вильотом із мундіалю зламалася його особиста мрія.

"Я дуже хотів передати ці слова уболівальникам, які щодня, щомиті переживають бурю емоцій і, мабуть, переживають найважчі часи. Для мене це також був найдорожчий турнір, і те, що "сцена мрій маленької дитини", про яку я завжди говорив, нібито зруйнувалася, викликає у мене невимовне сум'яття та біль у серці.

Чесно кажучи, навіть зараз мені нелегко змиритися з цією реальністю. Коли я думаю про вболівальників, які, мабуть, відчувають набагато більше розчарування та болю, ніж я, мені навіть важко висловлювати свої почуття, але я вважаю, що ваші почуття не надто відрізняються від моїх".

33-річний нападник заявив, що зробить усе можливе, щоб повернути довіру свого народу та вболівальників. Наостанок Сон Хин Мін попросив, щоб гравців збірної Кореї припинили масово критикувати, а висловили слова підтримки.

"Замість того, щоб зараз намагатися висловити все словами, я знову докладу всіх зусиль на своєму місці, щоб повернути довіру громадян Республіки Корея та футбольних уболівальників.

Я буду боротися з усіх сил, щоб знову подарувати вам радість. Я нізащо не забув обіцянок, які дав уболівальникам. Доки ви будете шукати мене, доки я вам потрібен, я віддам усе, що маю, і знову добре підготуюся.

Наостанок, мені важко на серці і мені дуже шкода, що в такій ситуації я знову звертаюся до вболівальників із проханням, але я щиро прошу вас, замість того, щоб засипати всіх гравців критикою та завдавати їм болю, надіслати нам теплі слова підтримки та заохочення, хоч це й буде для вас дуже важко".

Нагадаємо, що "азійські тигри" вилетіли з цьогорічного мундіалю, не подолавши груповий етап. Підопічні Хон Мьон Бо розпочали турнір з перемоги над Чехією (2:1) у першому турі, проте далі результати команди пішли на спад: мінімальна поразка від Мексики (0:1) та програш з аналогічним рахунком від ПАР (0:1) не дозволили Південній Кореї продовжити свій шлях на турнірі.

Напередодні президент Південної Кореї Лі Чже Мьон сказав, що був збентежений виступами своєї національної збірної на чемпіонаті світу-2026 та закликав Міністерство спорту розпочати розслідування, чому в підсумку команда не продемонструвала бажаного результату.

Після цього головний тренер збірної Південної Кореї Хон Мьон Бо подав у відставку.