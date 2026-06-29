Збірну Південної Кореї вдома зустріне посилена охорона через погрози вбивства екстренеру

30 червня поліція Південної Кореї розгорне понад 100 офіцерів в аеропорту Інчхон для забезпечення безпеки національної збірної з футболу та колишнього головного тренера Хон Мьон Бо.

Про це повідомляє The Korea Herald.

Правоохоронці задіють три мобільні загони з боротьби з масовими заворушеннями спільно з персоналом летовища для контролю натовпу та підтримки порядку під час прибуття делегації о 4:00 ранку.

Такі заходи безпеки зумовлені опублікованими в інтернеті погрозами вбивства на адресу екстренера після вильоту команди з групового етапу чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, що "азійські тигри" вилетіли з цьогорічного мундіалю, не подолавши груповий етап. Підопічні Хон Мьон Бо розпочали турнір з перемоги над Чехією (2:1) у першому турі, проте далі результати команди пішли на спад: мінімальна поразка від Мексики (0:1) та програш з аналогічним рахунком від ПАР (0:1) не дозволили Південній Кореї продовжити свій шлях на турнірі.

Напередодні президент Південної Кореї Лі Чже Мьон сказав, що був збентежений виступами своєї національної збірної на чемпіонаті світу-2026 та закликав Міністерство спорту розпочати розслідування, чому в підсумку команда не продемонструвала бажаного результату.

Після цього головний тренер збірної Південної Кореї Хон Мьон Бо подав у відставку.