Поліція проводить обшуки в Корейській футбольній асоціації через призначення тренера, з яким збірна вилетіла з ЧС-2026

В офісах Південнокорейської футбольної асоціації місцева поліція провела низку обшуків з метою з'ясувати, чи не було маніпуляцій щодо призначення колишнього тренера збірної Хон Мьон Бо.

Про це повідомляє Bild.

Як зазначається, у межах слідчих дій правоохоронні органи вилучили документи та конфіскували дані зі смартфонів і комп'ютерів з офісів організації у Сеулі та в Чхонані. Усі ці матеріали пов'язані з ключовими посадовцями.

Нагадаємо, що "Азійські тигри" вилетіли з цьогорічного мундіалю, не подолавши груповий етап. Підопічні Хон Мьон Бо розпочали турнір з перемоги над Чехією (2:1) у першому турі, проте далі результати команди пішли на спад: мінімальна поразка від Мексики (0:1) та програш з аналогічним рахунком від ПАР (0:1) не дозволили Південній Кореї продовжити свій шлях на турнірі.

Внаслідок такого виступу на світовій першості президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав Міністерство спорту розпочати розслідування, чому в підсумку команда не продемонструвала бажаного результату.

Після цього головний тренер збірної Південної Кореї Хон Мьон Бо подав у відставку. Водночас через масові погрози у вбивстві, адресовані корейському спеціалісту, поліція розмістила понад 100 офіцерів в аеропорту задля його безпеки.

Зауважимо, що Мьон Бо мав дві каденції на посаді головного тренера збірної Південної Кореї. Першого разу, коли він очолив "Азійських тигрів", його команда на ЧС-2014 аналогічно вибула з групового етапу, щоправда, тоді вона не здобули жодної перемоги