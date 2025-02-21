Кошмар Трубіна та повернення Довбика в Іспанію: результати жеребкування плейоф єврокубків

Сьогодні, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу усіх єврокубків. Українські футболісти дізналися своїх суперників у плейоф, а вболівальники отримали цікаві та навіть принципові протистояння.

Ліга чемпіонів

Основний голкіпер збірної України Анатолій Трубін із Бенфікою протистоятиме Барселоні. Що цікаво, команди вже грали на стадії єдиної ліги, тоді українець пропустив 5 голів та отримав посередню оцінку. Цього разу в нього буде можливість реабілітуватися.

Також Реал з Андрієм Луніним проведе мадридське дербі проти Атлетико. А Зінченко у складі Арсенала зустрінеться зі своїм колишнім клубом ПСВ. У разі перемог в протистояннях Лунін та Зінченко гратимуть вже один проти одного у чвертьфіналі.

І варто згадати про Баєр, у складі якого виступає талановитий нападник Артем Степанов. "Фармацевти" гратимуть проти Баварії.

Найцікавішими поєдинками на папері стануть Реал – Атлетико Мадрид, Баварія – Баєр Леверкузен та Ліверпуль – ПСЖ.

Результат жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Боруссія Дортмунд – Лілль

Брюгге – Астон Вілла

Реал – Атлетико Мадрид

– Атлетико Мадрид Баварія – Баєр Леверкузен

ПСВ – Арсенал

Феєнорд – Інтер

Ліверпуль – ПСЖ

Бенфіка – Барселона

УЄФА

*Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 4/5 та 11/12 березня 2025 року.

Ліга Європи

В Лізі Європи українських футболістів буде вже менше. Найбільше уваги варто приділити Артему Довбику, який у складі Роми повернеться в Іспанію. Суперником буде Атлетик з Більбао.

Також на цій стадії зіграє його конкурент у збірній Роман Яремчук. Він разом з Олімпіакосом протистоятиме Буде/Глімту, який у додатковій стадії ЛЄ влаштував справжню феєрію.

Мабуть, найцікавішою парою цієї стадії є Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад. Обидві команди є претендентами на титул, тож протистояння заслуговує на додаткову увагу.

Вікторія – Лаціо

Аякс – Айнтрахт Франкфурт

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед

Фенербахче – Рейнджерс

Буде/Глімт – Олімпіакос

АЗ Алкмар – Тоттенгем

ФКСБ – Ліон

Рома – Атлетик

УЄФА

*матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 6 та 13 березня

Ліга конференцій

В найменш престижному турнірі також не обійшлося без цікавинок для українських уболівальників. Зокрема свого суперника дізнався Челсі Михайла Мудрика. Так, українець наразі відсторонений від футболу через справу з допінгом, але ж Челсі так і не прибрав його із заявки на турнір.

Також цікавим буде протистояння між Панатінаїкосом та Фіорентиною, які є одними з фаворитів на тріумф.

Ягелонія – Серкль Брюгге

Молде – Легія

Цельє – Лугано

– Лугано Пафос – Юргорден

Панатінаїкос – Фіорентина

Борац – Рапід

Гімараєш – Бетіс

Копенгаген – Челсі

УЄФА

*Матчі 1/8 фіналу відбудуться 6 та 13 березня.