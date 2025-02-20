Рома Довбика здолала Порту, АЗ вибив Галатасарай з Ліги Європи

У четвер, 20 лютого, відбулися матчі-відповіді плейоф Ліги Європи сезону-2024/25.

Рома Артема Довбика на "Стадіо Олімпіко" обіграла Порту завдяки дублю Пауло Дибали. Український форвард пропускав зустріч через травму, яку він отримав на тренуванні команди.

ПАОК Тайсона і Томаша Кендзьори не зміг пройти румунський ФКСБ. Зустріч завершилась поразкою грецького колективу. Зазначимо, що польський захисник відіграв повний матч, в той час, як бразилець пропускав гру через дискваліфікацію.

Галатасарай вдома не зміг зробити камбек після поразки 1:4 АЗ у першій грі, поєдинок завершився внічию – 2:2.

Ліга Європи-2024/25

плейоф, стикові матчі, 20 лютого

Рома – Порту 3:2 (2:1)

(перший матч 1:1)

Голи: 0:1 – 27 Саму, 1:1 – 35 Дибала, 2:1 – 39 Дибала, 3:1 – 84 Пізіллі, 3:2 – 90+6

Галатасарай – АЗ 2:2 (0:1)

(перший матч 1:4)

Голи: 0:1 – 42 Майкума, 0:2 – 55 Касіус, 1:2 – 56 Осімхен, 2:2 – 70 Шаллай

ФКСБ – ПАОК 2:0

(перший матч 2:1)

Голи: 1:0 – 30 Чісотті, 2:0 – 81 Мікулеску

Буде-Глімт – Твенте 3:2 - триває овертайм

(перший матч 1:2)

Голи: 0:1 – 26 Шеволд, 1:1 – 56 Гек (пен)

Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:

22:00 Андерлехт – Фенербахче (перший матч 0:3)

22:00 Реал Сосьєдад – Мідтьюлланд (перший матч 2:1)

22:00 Аякс – Юніон Сен-Жилуаз (перший матч 2:0)

22:00 Вікторія Плзень – Ференцварош (перший матч 0:1)

Нагадаємо, вчора, 19 лютого, визначилися учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25.