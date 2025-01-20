17-річний Степанов підписав новий контракт із Баєром

17-річний український нападник леверкузенського Баєра Артем Степанов підписав новий контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба "фармацевтів".

Талановитий українець та чинний чемпіон Бундесліги домовилися про співпрацю до 2027 року.

"Я досяг своєї першої мети. Я хотів зарекомендувати себе для професійної кар'єри в Німеччині. Мені вдалося це зробити, до того ж у топ клубі. Те, чого я можу навчитися тут, безцінне. Я буду наполегливо працювати та боротися, щоб максимально використати свої можливості", – сказав Степанов.

Great news to start the week - Artem Stepanov has extended his contract until 2027! ✍️🎉 pic.twitter.com/5BkCIWguxu — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 20, 2025

У поточній кампанії Степанов зіграв 16 матчів за юніорську команду "фармацевтів", в яких забив 11 голів та віддав три результативні передачі.

Окрім того, Артем відіграв 18 хвилин в основному етапі Ліги чемпіонів у матчі проти австрійського Зальцбурга (5:0).

Раніше повідомлялось про інтерес до форварда з боку титулованого німецького клубу. Проте сам гравець наразі не хоче йти в іншу команду.